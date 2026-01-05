2026年から運用が始まった林野火災警報が4日、岩手・宮古地区に発表されました。岩手・宮古地区に4日発表された林野火災警報は5日朝、注意報に切り替わりましたが、火の元には注意が必要です。林野火災警報と注意報は、2025年発生した大船渡市の大規模な山火事を踏まえて、2026年から運用が始まりました。林野火災注意報は、降水量や乾燥といった条件により林野火災が発生・延焼しやすくなった時に発令されます。林野火災警報は注