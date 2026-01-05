BBSジャパンLINE公式アカウントも必見ホイールメーカーのBBSジャパンが、2026年1月9日から11日まで幕張メッセ（千葉市）で開催される「TOKYO AUTO SALON 2026」（東京オートサロン）に出展します。BBSジャパンは2026年で創立55周年を迎え、新たなタグラインを東京オートサロン会場で発表するとしており、同社ブースではそれをテーマに、ドイツ子会社「BBS Motorsport」製ハイパフォーマンスモデルを展示するとのことです。また