ソフトバンクのドラフト5位、高橋隆慶内野手（24）＝JR東日本＝が5日、福岡県筑後市のファーム施設にある「若鷹寮」に入寮した。「目標にしていた舞台。やっとそこでできるんだ」。寮に到着すると、気持ちが高ぶった。年末には大学の先輩で阪神の主軸、森下翔太に声をかけてもらい自主トレに参加。沖縄で4日間、体を鍛え「レベルの高さを思い知った。自分のレベルとの差を感じた」と振り返る。寮に持参したのは枕だ。同僚で