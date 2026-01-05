◆全国高校ラグビー大会準決勝19―38京都成章（5日、花園ラグビー場）ノーサイドの瞬間、涙があふれてきた。「3年間、きつい思いもしたけど仲間と支え合ったことを思い出した。スタンドで応援してくれるみんながナイスファイトと言ってくれて。泣かないと決めていたけど、涙が出てきました」。東福岡のWTB平尾龍太（3年）は試合後も涙が止まらなかった。防戦が続く中、平尾は大きな見せ場をつくった。12点を追う前半27分