福岡県警田川署は5日、田川市上本町の道路上で同日正午ごろ、通行中の小学生女児らが見知らぬ男に「誰の家？名前は何？年はいくつ？」と声をかけられる事案が発生したとして、防犯メールで注意を呼びかけた。男は60〜70歳くらいで身長160〜170程度の中肉。青色上衣、黒色下衣、野球帽を着用。棒のようなものを所持していたという。