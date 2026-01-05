5日、経済界のトップらが一堂に会した広島商工会議所の新年互礼会が開かれました。 広島市内のホテルで開かれた広島商工会議所の新年互礼会には、県内企業のトップら１３８９人が出席しました。広島商工会議所の松藤研介会頭は冒頭「地域の持続的な成長と発展を進めていくためには、ダイバーシティーの推進がこれまで以上に求められる」と挨拶しました。 物価高や円安など、先行き不透明な経済環境下、各界のトップ