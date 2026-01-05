12月はベンチマークに75bps劣後 2025年12月の戦略ポートフォリオはベンチマークである配当込みTOPIXに75bps劣後した。 負け惜しみではなく、この程度の劣後は許容の範囲内だ。ソニー（6758）、良品計画（7453）、任天堂（7974）といった長期コア銘柄が軒並み10％を超える大幅下落となったことがマイナス要因なので、単月の下振れは無視してよい。アドバンテスト（6857）は戻り切らなかったが、ソ