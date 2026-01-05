新年早々、驚いた。神村学園のＦＷ・倉中悠駕（３年）の、“無重力ヘッド”だ。４日にＵ等々力で行われた全国高校サッカー選手権大会準々決勝の対日大藤沢の後半、ゴール前に蹴り込まれたクロスにレンズを向けた瞬間だった。日大藤沢のディフェンダーの背後から驚異的な跳躍力で跳び上がって頭を合わせ、４点目のシュートを決めた。数分前にはハットトリックを達成していただけに、騒然となった場内が、衝撃の大きさを物語って