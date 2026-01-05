エンゼルス・菊池雄星投手（34）が、五十嵐亮太氏（46）のYouTube「イガちゃんねる〜五十嵐亮太の人生は旅だ」に出演。メジャー挑戦を目指す菊池に西武の助っ人がくれた珍アドバイスを明かした。西武時代の2015年オフにロサンゼルスでメジャーのプレーオフを観戦。鳥肌が立ち、「ここで投げたい」と気持ちに火が着いた。帰国して球団に相談。「3年間2桁勝って、チームも優勝したらいいぞ」と約束してもらった。菊池は順調