新しい年を迎えた1月1日未明、カメラが捉えたのは、オランダの歴史的建造物が炎に包まれる様子でした。火災が起きたのは、オランダの首都アムステルダムにあるフォンデル教会。その屋根が激しく燃え上がり、大量の煙が立ち上っている様子が確認できます。炎上したフォンデル教会は、19世紀後半に建てられ、約150年の歴史がある建物。地元メディアによりますと、この火災による死傷者は報告されていないということです。一方、2025