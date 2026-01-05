「スペイン１部リーグ、レアル・ソシエダード１−１アトレチコ・マドリード」（４日、サンセバスチャン）サッカースペイン１部リーグ、レアル・ソシエダードの日本代表ＭＦ久保建英がリーグ、アトレチコ・マドリード戦のあとのインタビューで新監督マタラッツォ体制での手応えと２０２６年の好スタートを誓った。試合後に放送テレビ局とのインタビューで話した。久保は「僕らにとってはクリスマス休暇の間に多くの変化があり