高市早苗首相が５日、伊勢神宮を参拝した。小泉進次郎防衛大臣は同日、自身のＸを更新。「伊勢神宮参拝に先立ち、高市総理とお手水で心身ともに清めました。」と参拝の様子を投稿した後、「伊勢神宮の参拝中は高市総理と言葉を交わすことが多くありました。これはなぜ笑い合ってるかは国家機密です…。」と楽しそうに笑い合う写真をアップ。周囲の関係者もみな笑っており、会話が気になるところだ。