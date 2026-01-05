日体大が５日、公式ホームページを更新し、「本日（１月５日）報道されました本学レスリング部部員の公然わいせつ容疑における逮捕の件につきまして、事実として確認が取れました。誠に遺憾であり、厳正に対処する所存です」と石井隆憲学長の名義でコメントを発表した。続けて「本学では現在警察の捜査に全面的に協力し、大学をあげて原因究明に取り組んでいるところでございます。本件に関して、関係者をはじめ、多くの皆様に