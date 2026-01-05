7代目と8代目尾上菊五郎が共演する国立劇場主催の初春歌舞伎公演「通し狂言鏡山旧錦絵（かがみやまこきょうのにしきえ）」が5日、東京・新国立劇場中劇場で初日を迎えた。菊五郎劇団の初芝居には、前年の流行語が盛り込まれるのが恒例で、高市早苗首相の会見で話題になった「働いて働いて働いて働いて働いてまいります」が飛び出し、客席を沸かせた。お家転覆をたくらむお局を阻止しようとする女性たちの奮闘を描いた演目。8代目