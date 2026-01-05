いよいよ始まった2026年、最大9連休となった年末年始にもさまざまなニュースがありました。12月28日、東京・日野市の多摩動物公園でオオカミが飼育エリアから脱走。園は入園者を安全な場所に避難させたうえで、動物園を臨時休園としました。逃げたのは2頭飼育されているタイリクオオカミの1頭、メスの「スイ」です。通報から4時間後の午後2時過ぎ、園の関係者が麻酔銃などを使って捕獲しました。入園者にけがはなくスイも元気だと