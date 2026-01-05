水上スキーで湖のおはらいをする大学生＝５日、箱根・芦ノ湖新春恒例となる箱根・芦ノ湖の「湖水開き」が５日行われ、地元事業者や学生ら約３０人が漁業や水上レジャーの安全を祈願した。芦ノ湖・芦之湯地区観光連絡協議会の主催。箱根神社の宮司らによる神事の後、神職姿の大学生が水上スキーで湖上を滑走して湖をはらい清めた。気温３度、風速約１０メートルの厳しいコンディションの中、大役を務めた国学院大水上スキー部