文化放送で放送中の『timelesz佐藤勝利・原嘉孝のレコメン！』（毎週火曜日 午後10時00分～深夜1時00分）では、原嘉孝がパーソナリティを担当する1月6日（火）の放送に、DOMOTO・堂本光一がゲスト出演する。 2003年7月から放送を開始し、若年層からの人気を誇る深夜のワイド番組『レコメン！』。火曜日の『レコメン！』のパーソナリティは、昨年11月からtimeleszの佐藤勝利と原嘉孝が週替わりで担当している。