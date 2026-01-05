ニュースキャスターの長野智子がパーソナリティを務める「長野智子アップデート」（文化放送・月曜日15時～17時、火～金曜日15時～17時35分）、1月5日の放送にジャーナリストの二木啓孝が出演。「日本維新の会、これからどうする、どうなる」というテーマで、昨年、自民党と連立を組んでから維新がどう動いているのか、解説を展開した。 長野智子「まず維新の会の現状から