巨人のドラフト１位・竹丸和幸投手（２３＝鷺宮製作所）が５日に同野球部のグラウンドで自主トレを初公開。「一番は開幕ローテに入ること」と今シーズンの目標を掲げた。竹丸は２年間慣れ親しんだグラウンドで本格的に練習を始めた。およそ２時間、みっちりと体を動かした。「ここで始めたかった。いいスタートを切れたんじゃないかなと思います」と語った。年末年始は故郷の広島で過ごした左腕。ドラフト指名を受けてから初