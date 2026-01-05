【モデルプレス＝2026/01/05】B’zが歌う新曲「Heaven Knows」が、1月10日よりTVアニメ「名探偵コナン」の新オープニングテーマに決定した。【写真】療養していた64歳人気ロックユニットメンバー、最新ショット話題◆B’z「名探偵コナン」新オープニングテーマに決定ついに開幕したTVアニメ「名探偵コナン」30周年。1999年の「ギリギリchop」から始まったコナンとB’zのタッグは、テレビシリーズでは2022年の「SLEEPLESS」以来とな