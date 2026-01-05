北日本・北陸はドカ雪に警戒 7日は北海道で猛吹雪のおそれ 気象庁によると、北日本から東日本の日本海側を中心に大雪が続いており、7日（水）にかけても、断続的に荒れた天気となる見込みです。 向こう一週間は、数日おきに寒波がやってくる「荒天のサイクル」となりそうです。 特に8日（木）と10日（土）は、再び低気圧が発達して冬型の気圧配置が強まるでしょう。今後の気象情報に注意してください。 画像で掲載しているでは