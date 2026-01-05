■これまでのあらすじハンドメイドが趣味の真希子はママ友から「プロみたい」と褒められたことがうれしくて、手作りのヘアゴムを作っては手当たり次第ママ友たちに売るようになっていた。稼ぐ喜びに取り付かれるなか、材料費代わりにヘアゴムをつけた子どもの写真をSNSにあげたいと思うようになって…。私のハンドメイドのヘアゴムは大人気！みんなが喜んでくれるから、どんどん作らないと！でも、小銭を持ち歩いていないママ友