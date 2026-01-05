ファジアーノ岡山 末宗寛士郎選手 サッカーJ1・ファジアーノ岡山は、FW・末宗寛士郎選手(18)と契約を更新したと発表しました。 末宗選手は岡山県倉敷市出身です。ファジアーノ岡山U-18に所属していた2025年2月、クラブ初となる高校在学中にトップチームとプロ契約を結びました。 2025年シーズンはトップチームでの出場はありませんでしたが、両足や頭など多彩な得点パタ}