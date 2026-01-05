入谷響（20歳／メルセデス・ランキング24位）一番の魅力は飛距離。ルーキー優勝一番乗りを果たした2025年の平均飛距離は259.38ヤード（4位）で、ホール形態によっては300ヤード近いドライバーショットを放つ。師匠は国内ツアー通算48勝の中嶋常幸。師匠が主宰する「トミーアカデミー」で小学6年から腕を磨いてきた。長く、女子プロの試合を見ている並木俊明プロが言う。都玲華プロと“30歳差禁断愛”石井忍コーチの素性と評判…