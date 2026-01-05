ファジアーノ岡山 千田遼選手 サッカーJ1・ファジアーノ岡山は、DF・千田遼選手(18)と契約を更新したと発表しました。 千田選手は岡山市出身で、ファジアーノ岡山U-18に所属していた2025年2月、末宗選手とともにクラブ初となる高校在学中にプロ契約を結びました。 2025年シーズンはトップチームでの出場はありませんでしたが、U-18が戦った高校サッカー最高峰のプレミアリ