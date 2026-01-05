5日朝、福岡市の青果市場でことしの初競りが行われ、威勢のいい掛け声が響きました。 午前7時すぎ、福岡市東区の青果市場では、ベルの音とともにことしの初競りが始まりました。威勢のいい掛け声が響く中、九州産を中心とした新鮮な野菜や果物が次々に競り落とされていきました。■青果店の経営者「きょうはお客さんにイチゴをサービスして売りたい。去年よりは安いです。去年はめちゃくちゃ高かった。」「トマト・大根・