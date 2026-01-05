荒木優奈（20歳／メルセデス・ランキング7位）1年目は全36試合に出場し、初優勝にメルセデスランキング（MR）7位。獲得賞金も1億円の大台に乗せたが、高校時代に「日本ジュニア」を制したナショナルチーム（NT）の元エースとすれば「物足りなさ」も残る。NTの先輩である古江彩佳（25）は、実質1年目だった2020-21年は、46試合で6勝を挙げた。当時は獲得賞金額で決まっていた「女王」の座は稲見萌寧（26）に譲るも、MRは堂々の1位