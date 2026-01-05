官公庁は1月5日が、仕事始めです。徳島市役所では、遠藤彰良市長が「徳島経済の再生に向けた確かな足がかりを」と、年頭の訓示を行いました。徳島市役所は、5日が仕事始めです。「おめでとうございます」市役所では、2026年初めての部長会議が開かれ、集まった幹部職員約20人を前に、遠藤市長が年頭の訓示をおこないました。（徳島市・遠藤彰良 市長）「みなさん、新年おめでとうございます」「引き続き、中心市街地の活力ある新た