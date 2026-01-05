【社会を揺るがし変えた 歴代スクープの裏側】【詳しく見る】大阪の新型コロナ重症者は東京の3倍 異常な増え方はなぜ？2020年、世界中を襲った新型コロナウイルス。本紙が心がけたのは、データとエビデンスを重視して報じることだった。感染者が急増した8月、東京と大阪の「重症者」の人数に大きな開きがあることが話題となっていた。大阪府の重症者が72人に達する一方、感染者が最も多かった東京の重症者数は25人だった。な