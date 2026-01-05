欧州株防衛株とともに資源関連株が堅調、ベネズエラ危機を商機ととらえる面も 東京時間17:57現在 英ＦＴＳＥ100 9976.37（+25.23+0.25%） 独ＤＡＸ24814.60（+275.26+1.12%） 仏ＣＡＣ40 8239.20（+43.99+0.54%） スイスＳＭＩ 13177.51（-89.97-0.68%） ※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ 米株価指数先物時間外取引 東京時間17:57現在 ダウ平均先物MAR 26月限48672.00（+56.00+0.12%） Ｓ