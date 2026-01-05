山形県内の公立高校で、5日から前期入学試験の願書の受け付けが始まりました。ことしから手続きを電子化するウェブ出願システムを導入しての受け付けとなっています県立山形北高校では午前中から担当者が、ウェブ上の出願システムに登録された各中学校からの調査票の情報などを確認する作業に追われていました。県立山形北高校本田裕一教頭「新しいシステムを使って初めての取り組みなので、試行期間で確認したことを踏まえて 慎