過去最高額での落札です。天童市からきのう出荷された「超促成栽培」のサクランボの初競りが5日朝、東京の大田市場で行われ、佐藤錦1粒あたり2万6000円となる1箱180万円で落札されました。東京の大田市場の初競りにかけられたのは、1箱500グラム入りの佐藤錦です。これは天童市の農家・花輪和雄さんが、県内で唯一「超促成栽培」のサクランボとして温室ハウスで育てたもので、日本一早いサクランボとして毎年高値で取引されていま