ボートレース多摩川の「にっぽん未来プロジェクト競走in多摩川」は5日に予選最終日が行われ、準優勝戦進出のベスト18が出そろった。宮下元胤（43＝愛知）は3日目6Rで5コースから5着も、続く11Rは2コースからグングン伸びて捲り快勝。得点率6.00で亀山雅幸、牧宏次、佐藤永梧と並ぶも上位着順の差で18位の予選フィニッシュ。勝負駆けを成功させて、準優勝戦進出を果たした。「伸びは抜群にいい。ただ、出足は良くない。たまに