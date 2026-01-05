ローソンストア100では、2026年1月5日から20日まで「生活応援セール」を開催しています。正月明けに嬉しい家計応援企画がスタート1月5日から20日までの「生活応援セール」では、お得な施策を多数実施中。バナナを108円で販売1月5日から20日まで、朝食やおやつにぴったりのバナナがお買い得。期間中は毎日、数量限定で販売されます。対象のおにぎり・寿司各種を390円購入するごとにお茶1本無料1月5日から20日まで、対象のおにぎり・