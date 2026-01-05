北陸地方では1月12日頃から、大雪のおそれがあり、気象台が注意を呼び掛けています。新潟地方気象台が5日に発表した「大雪に関する早期天候情報」によりますと、12日頃からの5日間の降雪量は平年と比べ244％以上となるおそれがあります。新潟県を含む北陸地方では、12日頃から一時的に冬型の気圧配置が強まるため、降雪量がかなり多くなる可能性があります。農作物の管理などに注意するとともに、除雪などの対応に注意してください