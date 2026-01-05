フェニックス・サンズは、1月5日（現地時間4日）にホームのモーゲージ・マッチアップ・センターでオクラホマシティ・サンダーを迎えた。両チームはここまで2度対戦してサンダーが2戦全勝。この試合でも、サンダーは第2クォーター途中にこの日最大の18点差をつけていた。 だがサンズはそこから徐々に巻き返していき、最終クォーター残り5分で4点差