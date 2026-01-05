日銀が５日公表した午後５時時点の外国為替市況は１ドル＝１５６円９７～９９銭と前営業日比１円のドル高・円安。ユーロは対円で１ユーロ＝１８３円４６～５０銭と同１２銭のユーロ安・円高。対ドルでは１ユーロ＝１．１６８７～８８ドルと同０．００８３ドルのユーロ安・ドル高だった。 出所：MINKABU PRESS