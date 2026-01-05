東芝のリチウムコイン電池がAmazonのスマイルSALE対象品となっている。CR1632、CR2025、CR2032が5個入りで24％OFFの668円で購入できる。 筆者も直近でクルマのキーが電池切れとなり、非常に不便な思いをした。必要な時にこそ手元にないのが“ボタン電池”。登場頻度は多くないものの、日ごろからストックしておかねば、と思っていたところだ。5個もあれば、しばらくは事足りるだろう。