FC東京は5日、明治安田J1百年構想リーグのトップチーム編成とともに背番号を発表した。昨シーズンは一時残留争いに巻き込まれたものの、最終的には13勝11分14敗の11位でリーグ戦を終えたFC東京。飛躍を期す松橋力蔵監督体制2年目に向けて、今オフには徳島ヴォルティスからGK田中颯、セルティックからDF稲村隼翔、アルビレックス新潟からDF橋本健人、京都サンガF.C.から山田楓喜を獲得。さらにはFWマルセロ・ヒアンとFW長倉幹樹