【その他の画像・動画等を元記事で観る】 2026年で30周年を迎えるTVアニメ『名探偵コナン』。1月10日の放送から新オープニングテーマを担当するアーティストが、B’zに決定した。 ■新OPテーマのタイトルは「Heaven Knows」 Ｂ’zが担当する、TVアニメ『名探偵コナン』新オープニングテーマのタイトルは「Heaven Knows」。 1999年の「ギリギリchop」から始まったコナンとB’zのタッグは、