日本取引所が公表した先物手口情報によると、1月5日の日経225ミニ期近（2026年1月限）の夜間取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の1273枚だった。 ◯2026年1月限（特別清算日：1月9日） 取引高(立会内) ABNクリアリン証券 1273(1273) ソシエテジェネラル証券 977( 977) SBI証券 1216( 682) 楽天