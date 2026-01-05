1月1日からの元旦連休中、中国東部の安徽省合肥市の中心図書館が初発行した特別はがきセットがお披露目されました。今回発売されたはがきは3枚セットで、それぞれ山水画、イラスト、ダイナミックな視覚効果でデザインされ、図書館の朝夕や四季を表現していて、文化的ランドマークとしての図書館のさまざまな姿を呈しています。2026年1月1日当日、館内3階の発売エリアには早くから長蛇の列ができていました。1000セット限定のはがき