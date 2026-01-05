2024年11月8日に公開された「劇場版『進撃の巨人』完結編THE LAST ATTACK」が、16日より復活上映される。これに先駆け9日に先行公開される、ドルビーシネマ版の入場者特典として、林祐一郎監督描き下ろしビジュアルカード ドルビーシネマver.が配布されることが発表された。【画像】…ギャグ漫画？（笑）エレン＆ミカサ＆アルミンが苦悶の表情ビジュアルカードは、15日までの期間限定で、なくなり次第終了となる。エレン、ミカ