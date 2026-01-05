ラグビー・リーグワンの東京サントリーサンゴリアスは5日、中村亮土選手と流大選手が今季限りで現役引退すると発表しました。中村選手は2014年から、流選手は2015年からチームに在籍。ともにチームの主将を務めるなど、長年にわたりチームに貢献してきました。日本代表でも活躍した両選手は、2019年と2023年のワールドカップ日本代表にも選出されています。引退に関する本人のコメントは後日発表予定です。