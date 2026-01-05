福岡県警本部福岡県警に逮捕された容疑者に当番弁護士が初めて接見する際、県警側が速やかに応じず約25分かかったのは、刑事訴訟法が定めた「接見交通権」の侵害に当たるとして、男性弁護士が県に33万円の損害賠償を求め福岡地裁小倉支部に提訴したことが5日、分かった。先月1日付。「弁護士が来たことを認識した上で調書に署名させており悪質だ」と主張している。接見交通権は、弁護人依頼権を保障した憲法34条を根拠に、容疑