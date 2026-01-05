高市早苗総理が5日、伊勢神宮参拝後の年頭会見にて「議員定数削減」や「野党との連携」などについて言及した。【映像】笑顔で安倍元総理について話す高市総理高市総理は冒頭「目の前の課題に対し懸命に駆け抜けた77日間でございました。本日、新しい年の始まりにあたり、神宮に参拝し、清冽な空気に触れ、改めて身の引き締まる思いがいたしました。昨年も、青森県東方沖を震源とする地震など、我が国では災害が相次ぎました。