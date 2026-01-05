年明け5日の東京外国為替市場の円相場は、1ドル＝157円近辺で取引された。午後5時現在は、休日前の昨年12月30日と比べ1円00銭円安ドル高の1ドル＝156円97〜99銭。ユーロは12銭円高ユーロ安の1ユーロ＝183円46〜50銭。株式市場で日経平均株価が大幅高となったことで、投資家のリスク回避姿勢が後退し、相対的に安全な資産とされる円を売る動きが強まった。市場関係者は「1ドル＝157円程度まで円安が進むと為替介入への警戒感