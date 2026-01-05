主な経営者の声主要企業のトップが5日、仕事始めに合わせ年頭所感を公表した。生産性向上や技術革新への期待を背景に、人工知能（AI）の積極的な活用を呼びかける声が多くの業界から上がった。日中関係の冷え込みやベネズエラ情勢をはじめとする国際情勢の緊張を懸念する意見も目立った。「AIによってサービスが大きく変わる。遅れることなく前に進みたい」。楽天グループの三木谷浩史会長兼社長は5日、東京都内で記者団の取材