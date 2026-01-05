1月4日に放送されたNHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』の第1話の世帯平均視聴率が13.5％だったことがわかった（ビデオリサーチ調べ、関東地区）。横浜流星が主演をつとめた前作『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』の初回12.6％を上回る好スタートとなった。『豊臣兄弟！』は、秀吉（池松壮亮）を陰で支え続けた弟・秀長（仲野太賀）を主人公に、兄弟で戦国の世を駆け上がる物語。その前に立ちはだかる大きな存在が、織田家重臣の柴田勝家で