カジュアルな着こなしを上品に見せるなら、ネイビーを選んでみるといいかも。ラフになりすぎず、大人女性に似合うコーデを作りやすそうです。今回は【GU（ジーユー）】から、ネイビーの効果でカジュアルさ控えめな印象のスウェットシャツとボーダーカーディガンを紹介します。 スウェットも上品な雰囲気に格上げ 【GU】「パフスウェットオーバーサイズプルオ